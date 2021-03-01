Менее 12 тысяч случаев ковида за сутки выявлено в России седьмой день подряд

Российские медики за сутки выявили 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах. Уровень заболеваемости не переваливает за 12 тысяч уже семь дней подряд. Об этом сообщил оперштаб.

За год в России зафиксировали 4 257 650 случаев заражения коронавирусом. Со вчерашнего дня от болезни умерли 333 человека. Общее число жертв ковида в России достигло 86 455. Выздоровел за 24 часа 11 571 заразившийся. Всего 3 823 074.

В начале списка регионов — лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев болезни изменений не произошло: Москва — 2097 новых заболевших, Санкт-Петербург — 943, Московская область — 629. В Подмосковье с начала пандемии сделали 6 144 449 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться в 2021 году после сентябрьской вспышки. Во всех регионах сейчас идет масштабная вакцинация. Специалисты уверены, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить более половины населения без учета детей и переболевших.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила, что пока антитела, нейтрализующие коронавирус, есть только у 10% жителей земли.