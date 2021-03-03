Менее 11 тысяч случаев ковида за сутки выявлено в России второй день подряд

Медики за прошедшие 24 часа выявили 10 535 новых случаев COVID-19 за сутки. Уже второй день подряд это число не превышает 11 тысяч. До 2 марта такое было лишь в начале октября прошлого года. Об этом сообщил оперштаб.

С начала пандемии в нашей стране выявили 4 278 750 случаев болезни во всех регионах. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 452 человека. За год COVID-19 унес 87 348 жизней. Выздоровели с 2 марта 15 694 пациента. Всего 3 853 734.

В Москве за сутки зафиксировали 1284 новых случая ковида, в Санкт-Петербурге — 962, в Московской области — 691.

Эпидемическая ситуация начала налаживаться в этом году после сентябрьской вспышки 2019-nCoV. Региональные власти начали постепенно отменять ограничения, однако пандемия продолжается, поэтому соблюдать социальную дистанцию и носить маски все еще необходимо.

В России сейчас полным ходом идет масштабная вакцинация. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, целевая прививочная кампания может закончиться в первое полугодие, захватив июль. Вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета.