Мем-обработка: сцена из «Одного дома» показала, как вакцина работает против «омикрона»

Вакцины расправляются с коронавирусными инфекциями, как Кевин из серии фильмов «Один дома». Такой вариант описания действия препаратов предложила Школа общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса.

На кадрах видно, как Кевин запускает «мокрым бандитам» в головы банки с краской. Их мальчик назвал «вакциной», а антигерои фильма Гарри и Марв — «дельтой» и «омикроном» соответственно.

По состоянию на 26 декабря в мире выявлено более 238 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее ученые предупредили об опасной мутации британского штамма «альфа», который сможет обходить защиту иммунной системы заразившегося.