Мем-обработка: сцена из «Одного дома» показала, как вакцина работает против «омикрона»
Канал CNN на примере сцены «Один дома» показал, как работает вакцина от коронавируса
Вакцины расправляются с коронавирусными инфекциями, как Кевин из серии фильмов «Один дома». Такой вариант описания действия препаратов предложила Школа общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса.
На кадрах видно, как Кевин запускает «мокрым бандитам» в головы банки с краской. Их мальчик назвал «вакциной», а антигерои фильма Гарри и Марв — «дельтой» и «омикроном» соответственно.
По состоянию на 26 декабря в мире выявлено более 238 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее ученые предупредили об опасной мутации британского штамма «альфа», который сможет обходить защиту иммунной системы заразившегося.