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    26 декабря 2021, 14:46

    Мем-обработка: сцена из «Одного дома» показала, как вакцина работает против «омикрона»

    Канал CNN на примере сцены «Один дома» показал, как работает вакцина от коронавируса

    Максим Зинкин

    Вакцины расправляются с коронавирусными инфекциями, как Кевин из серии фильмов «Один дома». Такой вариант описания действия препаратов предложила Школа общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса.

    На кадрах видно, как Кевин запускает «мокрым бандитам» в головы банки с краской. Их мальчик назвал «вакциной», а антигерои фильма Гарри и Марв — «дельтой» и «омикроном» соответственно.

    По состоянию на 26 декабря в мире выявлено более 238 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Ранее ученые предупредили об опасной мутации британского штамма «альфа», который сможет обходить защиту иммунной системы заразившегося.