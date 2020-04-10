Мелания Трамп призвала американцев носить медицинские маски

«CDC продолжают изучать распространение COVID-19, они рекомендуют людям надевать тканевые маски в общественных местах», — сообщила первая леди США.

Она также попросила жителей Соединенных Штатов соблюдать рекомендации по защите от COVID-19. По ее словам, одно из самых главных правил — держать дистанцию.