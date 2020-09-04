Мексиканские врачи сделали пересадку легких пациенту с COVID-19
Мексиканские врачи пересадили оба легких 57-летнему пациенту, который серьезно пострадал от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
Операцию провели в больнице «Кристус Мугерца» в Монтеррее. Главврач Анхель Мартинес Вела рассказал, 57-летний пациент еще две недели после операции должен провести в больнице, так как он подключен к аппарату, который снабжает его клетки кислородом.
«Говорить об успехе рано, но значительную часть работы по насыщению организма кислородом выполняют новые легкие», — добавил врач.