Мексиканские врачи сделали пересадку легких пациенту с COVID-19

Операцию провели в больнице «Кристус Мугерца» в Монтеррее. Главврач Анхель Мартинес Вела рассказал, 57-летний пациент еще две недели после операции должен провести в больнице, так как он подключен к аппарату, который снабжает его клетки кислородом.

«Говорить об успехе рано, но значительную часть работы по насыщению организма кислородом выполняют новые легкие», — добавил врач.