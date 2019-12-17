Механизмы похмелья. Эксперты рассказали, как не мучиться с утра

Профессор Хал Сосабовски, заявил, что херес и портвейн, в отличие от более крепкого алкоголя, быстрее всасываются в кровь. Как написала Daily Mail, «шерри и порт вызывают алкогольное опьянение быстрее, чем большинство других алкогольных напитков, и они также вызывают наихудшее похмелье». Помимо этого, данные напитки содержат очень высокую дозу этанола — 20%.

Также ученый не рекомендует разбавлять крепкий алкоголь водой. Он рассказал, что такой способ может привести к более тяжелым последствиям для организма. Как пояснил профессор, единственный способ полностью исключить похмелье — отказаться от любой дозы алкоголя или ограничиться его малым количеством.

Сергей Агапкин согласился с мнением коллеги, что самый лучший способ избежать похмелья — не пить, поскольку других вариантов не предусмотрено. Он подтвердил, что утреннее недомогание неизбежно при употреблении любого алкогольного напитка.

«При этом похмелье определяется количеством и качеством выпитого. Качество в данном случае определяется не ценой, а количеством различных примесей в алкоголе. В этом смысле похмелье с одинаковой вероятностью может наступить от портвейна, хереса, пива, мадеры и водки, то есть от любого алкоголя при достижении определенной дозы. Это никак не связано с тем, что это за напиток. Скорее всего, профессор не любит херес, а нравится ему виски или еще что-нибудь. Однако я советую совсем не употреблять алкоголь», — заявил Агапкин.