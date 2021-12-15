Механизм выдачи сертификатов по антителам начали прорабатывать в России

Порядок выдачи ковидных сертификатов по результатам теста на антитела, а также сдачи самих анализов на коронавирус сейчас прорабатывается. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесенном заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются», — сказал Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса будут выдавать сертификат переболевшего на год, без ПЦР, но с антителами — на шесть месяцев.

За последние сутки в России подтвердились 28 363 случая заболевания ковидом. С начала декабря наметился спад заболеваемости — уже четвертый день подряд фиксируется менее 30 тысяч заболевших.

За 24 часа больше всего новых заразившихся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области. За это время выздоровели 35 633 человека, умерли — 1142.