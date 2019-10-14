Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно необходимых лекарств станет шире. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Премьер заявил, что с 1 января 2020 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится на 23 пункта. Список будет расширен до 758 позиций. Глава правительства уже подписал соответствующий документ.

«Этот перечень у нас давно действует, но главное — включить в него современные, эффективные, востребованные препараты. Сейчас перечень ЖНВЛП включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции», — приводит РИА «Новости» слова российского премьера.

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Медведев добавил, что подписал распоряжение о расширении списка 14 октября. Глава Кабинета министров заявил, что в дополнительные пункты перечня попали лекарства для льготников, а также дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний.

«Они (препараты — прим. ред.) достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями», — добавил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство системно следит за тем, чтобы жизненно важные лекарства отвечали всем необходимым критериям.