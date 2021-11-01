Медведев пообещал России «тяжелые времена» из-за антиваксеров

Непривитые от ковида вредят не только себе, но и всем окружающим. Если не убедить таких людей в необходимости вакцинации, то Россия столкнется с тяжелыми временами. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В определенных ситуациях общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства — фундаментальный принцип демократии», — заявил Медведев в своей статье «Шесть уроков пандемии» для «Российской газеты».

Он напомнил, что в некоторых странах вакцинация является обязательной. Также непривитых переводят на удаленку, отстраняют от работы с людьми и меньше платят. Подобные меры значительно ущемляют права тех, кто не прошел вакцинацию, но при этом являются эффективными.

«Ведь непривитые люди вредят не только себе, но и окружающим, особенно детям, которых пока, в большинстве стран, не вакцинируют. Поэтому совершенствование законодательства в этой сфере — тот вызов, на который нашему государству еще предстоит найти ответ», — отметил зампред Совбеза.

По его словам, принуждение к вакцинации — не слишком эффективная вещь. Лучше всего заниматься просвещением людей. Медведев подчеркнул, что в России наступят тяжелые времена, если людей не получится убедить в асоциальности отказа от вакцинации.