Медведев объяснил, в каком случае в России снова могут ввести локдаун

В условиях появления новых штаммов коронавируса Россия больше не нуждается в локдауне. Он понадобится только в том случае, если появится очень опасная версия вируса. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется», — привело слова политика РИА «Новости».

Медведев объяснил свою позицию. Он отметил, что вирус живет только в человеческой среде, и если бы всех людей удалось разделить, то он бы исчез, но сделать это невозможно. Некоторым нужна помощь врачей, другим — остальные услуги, которые нельзя получить без взаимодействия.

При этом полный локдаун в начале эпидемии обусловлен тем, что в то время еще не было точных способов борьбы с новым вирусом.

«У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания медицинской помощи», — сказал он.

Поэтому тогда карантин повлиял исключительно положительно, но в нынешних условиях такое возможно только в том случае, если появится очень опасная версия вируса. Медведев выразил надежду на то, что этого уже не произойдет.