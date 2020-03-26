Михаил Калинин пояснил, что медучреждения не закрылись совсем, они работают, но в особом режиме.

«Медицинские учреждения не закрываются, они переходят на особый режим работы, который обусловлен тем, что откладывается плановая госпитализация», — отметил он.

Диспансеризацию пожилых людей перенесли на более поздний срок, когда эпидемиологический период будет благоприятным.

Калинин подчеркнул, что поводов для беспокойства нет.

«Если нужна неотложная помощь и реанимация — функционируют все медицинские учреждения. Если вы обратитесь в стоматологию с флюсом или вывалившейся пломбой, вам все это сделают, потому что это экстренная хирургия. Но если ваш ребенок захочет поставить брекеты, его попросят перенести эту процедуру на конец апреля, вот и все. И максимум вопросов сейчас решают с помощью скорой помощи, их сейчас почти не бывает на базе — они ездят по району. Все те „грабли“, на которые „наступили“ коллеги из Италии и Испании, у нас в принципе невозможны, потому что закуплено оборудование впрок и приняты необходимые эпидемиологические меры. Поэтому информация о закрытии медицинских учреждений — она неправильная, все учреждения будут работать, только прием ведется ограниченно», — пояснил Михаил Калинин.