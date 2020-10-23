Медсестру, перепутавшую детей в роддоме, уволили в Дагестане

Работавшую в роддоме № 2 Махачкалы медсестру уволили после того, как она при выписке перепутала младенцев с одинаковой фамилией. После случившегося старшую медсестру понизили в должности, а заведующему отделением объявили выговор.

Об этом в Instagram сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Инцидент произошел 19 октября. Медицинская сестра детского отделения, которая работает в данном роддоме всего месяц, допустила нарушение алгоритма выписки, спутав новорожденных детей с одинаковой фамилией на бирке", — говорится в сообщении.

Медсестра успела отдать одного из детей родителям, а свою ошибку она заметила сама через 15 минут, когда выписывала второго ребенка. Девушка доложила об этом детскому врачу, конфликт был исчерпан на месте.

В результате ошибки врачей Лос-Анджелесской клиники лечения бесплодия женщине были имплантированы эмбрионы от разных матерей.