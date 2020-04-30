Медперсонал Петербурга получил средства индивидуальной защиты и продуктовые наборы

28 апреля представительство Чеченской Республики в Северо-Западном федеральном округе передало медицинским работникам продуктовые наборы. А сегодня врачи получили партию масок от одной из крупнейших фармацевтических компаний города. Средства индивидуальной защиты прибыли в Мариинскую больницу.

«Это помощь от фонда Ахмата Кадырова. Сюда мы привезли 200 продуктовых наборов. На очереди у нас еще два учреждения: Академия медицинских наук и Боткинская больница», — заявил заместитель руководителя представительства главы Чеченской Республики в СЗФО Алаш Оздамиров.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин поделился, что власти, к большому сожалению, не могут полностью решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты в городских больницах.

По словам главврача Мариинской больницы Олег Емельянов, в учреждении хватает мест для размещения поступивших пациентов. В приемном отделении очередей нет.