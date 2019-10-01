Медосмотр с доставкой. Подмосковных пенсионеров из сел будут отвозить в больницы на машинах

С нового года пенсионеры Подмосковья из отдаленных деревень и сел области смогут бесплатно добраться к месту медицинского обследования. Пожилых жителей региона начнут отвозить в больницы и поликлиники на машинах. Для этого в Подмосковье закупили 54 машины марки «Луидор».

Источник фото: телеканал «360»

На них будут работать специальные мобильные бригады. Программа реализуется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

54 новеньких «Луидора» начнут работать в Московской области с января, но половина ключей уже на руках у бригад. 16 машин оборудованы специальным подъемником для колясочников. Задача — транспортировка пожилых людей из деревень и сел на в медицинские учреждения, где пенсионеры с комфортом смогут пройти обследование.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Мы внедряем программу „Активное долголетие“.Старшему поколению, людям, которым уже за 65 сейчас, нужны особые знаки внимания, особая забота. И сегодня те 26 первых автомобилей, которые мы получаем, позволят нам эту заботу и внимание практически оказать», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В составе бригады — водитель, специалист по социальной работе и медицинский работник. В комплектации к автомобилю идут ходунки, костыли и коляска, которая за минуту транспортируется при помощи специального подъемника. Услуга для пенсионеров бесплатна, записываться нигде не нужно — все организуют сами медработники.

«Мы будем извещать и, наверное, все-таки установим определенное время для каждого, и по возможности будем заезжать, потому что это граждане старшего возраста и куда-то передвигаться им будет трудно. Тем более, если человек больной и требует нашей помощи», — отметила директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Лидия Головушкина.

Всего в Подмосковье проживают около двух миллионов пенсионеров, почти 200 тысяч из них живут в удаленной сельской местности. Доставка пожилых людей в медицинские организации начнется с 2020 года.