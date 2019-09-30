Медоборудование на 25 млн рублей поступило в больницы Воскресенска. Новая техника позволит проводить срочные операции

В сентябре в Воскресенскую первую районную больницу и Воскресенскую районную больницу № 2 поступило медицинское оборудование на общую сумму 25,9 млн рублей.

Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман рассказал, что в медицинские организации Воскресенска в этом месяце закуплено 13 аппаратов медтехники для отделений гинекологии, реанимации, хирургии, в том числе, аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, эндоскопическая стойка для малоинвазивных операций, при которых максимально сокращается время восстановления пациентов. А также ультразвуковая система для акушерства и гинекологии. Все оборудование уже введено в работу.

На данный момент уже более 75% операций проводятся эндохирургическим методом — через небольшие проколы. Новое оборудование позволит круглосуточно проводить срочные операции пациентам малоинвазивным методом, увеличит количество реконструктивных и органосохраняюших операций, а, соответственно, повысит рождаемость у женщин с вторичным бесплодием.