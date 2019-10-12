Медленную скорость связали с ранним старением мозга

Медленная ходьба может привести к более раннему старению мозга. Более того, внешне люди с меньше скоростью передвижений выглядят старше.

Исследование провели ученые Университета Дьюка в Северной Каролине. Они проанализировали данные нескольких сотен жителей Новой Зеландии, за которыми следили с трех до 45 лет. В течение всей жизни ученые фиксировали информацию о здоровье этих людей, а также опрашивали их о самочувствии. Сейчас при помощи МРТ исследовали состояние их мозга. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале JAMA.

Выяснилось, что те, кто медленно ходит, в раннем возрасте обладали низким коэффициентом интеллекта и слабыми языковыми способностями. Причем люди с такой скоростью и в 45 лет имеют меньший объем мозга. У них также наблюдаются признаки, свидетельствующие о болезни малых сосудов.

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Как решили ученые, это свидетельствует о том, что у медленных ходоков раньше начинает стареть мозг.

Они также попросили перцептивную группу назвать возраст людей из эксперимента. Оказалось, что медленные ходоки выглядят старше, чем те, кто передвигается быстрее.