Медленную скорость связали с ранним старением мозга
Исследование провели ученые Университета Дьюка в Северной Каролине. Они проанализировали данные нескольких сотен жителей Новой Зеландии, за которыми следили с трех до 45 лет. В течение всей жизни ученые фиксировали информацию о здоровье этих людей, а также опрашивали их о самочувствии. Сейчас при помощи МРТ исследовали состояние их мозга. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале JAMA.
Выяснилось, что те, кто медленно ходит, в раннем возрасте обладали низким коэффициентом интеллекта и слабыми языковыми способностями. Причем люди с такой скоростью и в 45 лет имеют меньший объем мозга. У них также наблюдаются признаки, свидетельствующие о болезни малых сосудов.
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Как решили ученые, это свидетельствует о том, что у медленных ходоков раньше начинает стареть мозг.
Они также попросили перцептивную группу назвать возраст людей из эксперимента. Оказалось, что медленные ходоки выглядят старше, чем те, кто передвигается быстрее.