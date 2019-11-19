«Медицинскую» марихуану ждут исследования в России

Российские специалисты проверят, какую марихуану можно использовать в «медицинских» целях. Им предстоит отыскать коноплю с минимумом побочных эффектов, в том числе без тяжелых психозов.

О ведущихся исследованиях рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Его слова привело РИА «Новости».

«Эти исследования в самом начале, мы не знаем, чем эти исследования закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится» — подчеркнул Брюн.

Он добавил, что психозы встречаются в 1-3% случаев при курении марихуаны. Цифры, заметил врач, серьезные. При употреблении табака подобное происходит редко. На десятки миллионов курящих может прийтись один случай.

«Психозы тяжелые, шизофреноподобные, плохо лечатся», — рассказал специалист Минздрава, добавив, что по факту они делают человека инвалидом. Именно поэтому о легализации марихуаны речи не идет.

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Наркотик, пояснил он, дают хосписах США, Канады и некоторых европейских стран. Таким образом врачи облегчают уход больных из жизни. Подход Евгений Брюн назвал спорным.

«Может быть, они ускоряют как раз исход», — предположил он.