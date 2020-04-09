Медицинский центр для пациентов с коронавирусом начали строить в Ленинградской области
Медицинский центр для зараженных коронавирусом построят в Пушкине (Ленинградская область) к 15 мая с помощью Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Он будет рассчитан на 60 пациентов одновременно. После окончания строительства медцентр войдет в состав 442-го военного клинического госпиталя, на территории которого его возводят. Обычные пациенты также смогут там лечиться.