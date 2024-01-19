Здоровье 19 января 2024, 00:48 Медицинский консультант Курбатова рассказала, что цикорий способствуют улучшению пищеварения и повышению иммунитета

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За счет большого содержания витамина С цикорий помогает обеспечить здоровье иммунной системы и улучшить ее функцию. Об этом сайту newsnn.ru сообщила эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова.

Этот продукт также полезен и для здоровья органов ЖКТ. Он содержит вещества, которые способствуют улучшению пищеварения и снижению вздутия.

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В составе цикория есть витамины A, E, C, K и множество минералов, включая калий, кальций и магний.