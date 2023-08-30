Здоровье 30 августа 2023, 18:57 Медицинский эксперт Умнов напомнил о вреде лапши быстрого приготвления

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Лапша быстрого приготовления — это очень вредная для здоровья пища, которая может нанести организму серьезный вред. Об этом Life рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, регулярное употребление таких продуктов может провоцировать увеличение печени и даже повышать риск развития онкологического заболевания. Кроме того, лапша может даже негативно повлиять на зрение. Наконец, она вызывает ожирение, головные боли, тошноту и кожную гипертермию.

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