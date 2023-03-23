Здоровье 23 марта 2023, 18:58 Медицинский эксперт Мария Шульгина назвала бесполезной специальность врача-профилактолога

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В России не нужно вводить отдельную специальность врача-профилактолога, поскольку с этой задачей справится каждый терапевт. Об это ИА НСН заявила начальник отдела нормативного регулирования профсоюза работников здравоохранения РФ Мария Шульгина.

Так она прокомментировала заявление главного внештатного терапевта Минздрава России Оксаны Драпкиной о нехватке специалистов такой направленности. По мнению же Шульгиной, в них нет никакой необходимости. Потому что каждый врач знает о профилактике по своему профилю и может донести эту информацию до пациента.

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«Профилактика заболеваний есть у каждого специалиста. Тот же кардиолог и хирург могут подсказать, как избежать, например, варикозного расширения вен, что для этого нужно делать. Скажут замыленные слова про ЗОЖ, правильное питание», — заявила Мария Шульгина.

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