28 ноября 2023, 17:29
Медицинский эксперт Курбатова рассказала, что давление можно поднять стаканом воды и соленой едой
Есть несколько способов быстро поднять давление при приступе гипотонии. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Она объяснила, что если у человека упало давление, он часто ощущает упадок сил, сонливость, шум в ушах и даже может упасть в обморок. В этом случае можно выпить стакан воды или съесть что-то соленое.
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Также может помочь чашка крепкого кофе и ледяной душ. Наконец, Курбатова порекомендовала надеть компрессионные чулки.
Врачи
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