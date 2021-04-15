Медицинский адвокат рассказал, что делать жертвам врачебной ошибки

Что делать, если вы оказались жертвой врачебной ошибки, объяснил медицинский адвокат, эксперт в области досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Не стоит самому решать проблему, поскольку без совета и консультации медицинских адвокатов или юристов можно совершить ошибку. И тогда возникнет риск проиграть гражданский спор и не добиться компенсации.

Если по какой-либо причине нет возможности обратиться к юристу, можно связаться с компанией, где застрахован пациент по ОМС, или с территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Такой вариант подойдет, если врачебная помощь находится в сфере обязательного медицинского страхования. Специалисты проведут экспертизы качества и скажут заявителю, насколько качественной была медицинская помощь. По словам Горяинова, страховщики в целом заинтересованы в штрафных санкциях в отношении медицинских организаций.

Кроме того, помощь предоставляет Росздравнадзор, причем он контролирует государственные и частные медицинские организации. Если сотрудники органа установят какие-либо нарушения с признаками состава уголовного преступления, материалы попадут в Следственный комитет для проверки. По словам Горяинова, это уже устоявшаяся практика.