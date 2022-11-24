Здоровье 24 ноября 2022, 11:57 Медицинские специалисты перечислили продукты, которые можно есть на ночь Telegram-канал «Красота | Здоровье»: съесть без проблем для здоровья ночью можно овощи Unsplash

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Медицинские специалисты Telegram-канала «Красота | Здоровье» перечислили продукты, которые можно съесть на ночь без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщил сайт yakutsk.ru.

По их словам, среди безопасных продуктов можно выделить овощи на пару, хумус или бобы, а также любые растительные продукты.

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Без вредя для здоровья и фигуры можно съесть любые молочные продукты, желательно, чтобы в них не содержалось сахара. Также для перекуса подойдет арахисовая паста.

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“Сладкоежкам стоит быть осторожнее с выбором сладкого и отдать предпочтение фруктам и темному шоколаду. В крайнем случае можно съесть одну печеньку”, - процитировало ИА Nation News специлаистов.

Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала, как употребление сала влияет на здоровье. По словам специалиста, не стоит употреблять этот продукт слишком часто, поскольку может пострадать печень из-за долгого переваривания.