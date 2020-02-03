Медицинские маски предложили выписывать россиянам бесплатно

Распространение смертельного коронавируса пугает не только жителей Китая. В России люди пытаются обезопасить себя, скупая медицинские маски. Аптеки Читы уже продали их трехгодичный запас, а в Госдуме предложили выдавать маски бесплатно.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил выписывать медицинские маски бесплатно всем заразившимся. Свое обращение от направил вице-премьеру и главе оперативного штаба Татьяне Голиковой.

«Считаю, что заболевшему человеку любым простудным заболеванием при постановке диагноза врач обязан выписывать кроме препаратов еще и рецепт на получение медицинской маски бесплатно. Для этого не нужен закон, должно быть постановление правительства», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

По словам Нилова, выдача масок поможет снизить число заразившихся. Кроме того, такая мера позволит сохранить время врачей и возможные экономические потери работодателей и сотрудников. Депутат напомнил и о дефиците медицинских масок в аптеках.

Как рассказали на официальном портале Забайкальского края, всего за неделю в Чите продали трехгодичный запас медицинских масок.

«При этом поступают сведения о возможных спекулянтах — гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок. Аптечные сети города прорабатывают вопрос о внеочередной закупке масок в Иркутске и Хабаровске», — сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что помочь защититься от вируса могут не только маски. Следует постоянно мыть руки, не ходить в места массового скопления людей, проветривать комнаты и делать влажную уборку.

Коронавирус появился в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас число заразившихся достигло уже более 17,2 тысячи человек. Погибли от инфекции 362 пациента, в их числе оказался один из жителей Филиппин.