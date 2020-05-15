Медицинские маски будут бесплатно раздавать в Челябинске
В соцучреждениях Челябинска начнут раздавать бесплатные медицинские маски. Их предоставили спонсоры и благотворительные фонды. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на мэра Наталью Котову.
«Мы начали заниматься раздачей масок. С помощью волонтеров раздали 2200 масок за вчерашний день. С завтрашнего дня планируем бесплатно раздавать маски на входах в МФЦ и остановках общественного транспорта», — пояснила Котова.
Волонтеры раздают бесплатные медицинские маски благодаря благотворительным фондам «Русь» и РМК. Именно они выделили средства индивидуальной защиты для нуждающихся.