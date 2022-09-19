Медики выявили на 7 тысяч меньше новых случаев COVID-19 за сутки | 360°

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Медики выявили на 7 тысяч меньше новых случаев COVID-19 за сутки

Оперштаб: за сутки в России подтвердили 49 488 новых случаев заболевания COVID-19

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За сутки в России выявили 49 488 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 7263 случая меньше, чем в воскресенье. Скончался 91 заболевший, сообщили в оперштабе.

По данным на утро 19 сентября подтвердили 49 488 новых случаев ковида против 56 751 на 18 сентября. За неделю на 100 тысяч населения пришлось 253,07 заболевших. Этот показатель увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 10,28%. Рост заболеваемости зафиксировали в 62 регионах, причем в 27 регионах больший, чем в среднем по стране. Снижение заметили в 23 регионах страны, сильней всего эпидситуация улучшилась в Севастополе, Республике Хакасия и Кемеровской области.

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В больницы за сутки отправили 2054 человека, или на 8% меньше. Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за неделю увеличился на 10,2%, до 17,7 случая.

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За день выздоровели 38 595 человек, на 8,5% меньше, чем в воскресенье. Скончался 91 человек, что тоже меньше на 10 человек.

На территории Москвы подтвердили 4115 случаев заболевания, но еще больше человек выздоровели — 4997. Стационарная помощь понадобилась 249 москвичам, 27 больных умерли. В Московской области выявили 1314 случаев заболевания, выздоровели 1274 человек. Госпитализировали 111 больных, семеро умерли.

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