Медики выяснили, что переболевшая СОVID-19 мать может передать ребенку антитела
«Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются», — процитировал Горелова ТАСС.
Замдиректора по научной работе отметил, что у всех переболевших COVID-19 разная концентрация антител в организме. Это зависит от формы течения болезни. Например, при бессимптомном носительстве образуется небольшое количество антител. В этом случае неизвестно, подхватит ли человек вирус повторно или нет.
«Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции», — пояснил Горелов.
Он добавил, что во время разгула инфекций врачи рекомендуют женщинам как можно дольше кормить детей грудным молоком.