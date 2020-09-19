Медики выяснили, что переболевшая СОVID-19 мать может передать ребенку антитела

Вылечившаяся от COVID-19 женщина может передать своему ребенку антитела к коронавирусу вместе с грудным молоком. Но после завершения грудного вскармливания антитела разрушаются, предупредил замдиректора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются», — процитировал Горелова ТАСС.

Замдиректора по научной работе отметил, что у всех переболевших COVID-19 разная концентрация антител в организме. Это зависит от формы течения болезни. Например, при бессимптомном носительстве образуется небольшое количество антител. В этом случае неизвестно, подхватит ли человек вирус повторно или нет.

«Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции», — пояснил Горелов.

Он добавил, что во время разгула инфекций врачи рекомендуют женщинам как можно дольше кормить детей грудным молоком.