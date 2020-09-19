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    19 сентября 2020, 08:58

    Медики выяснили, что переболевшая СОVID-19 мать может передать ребенку антитела

    Дарья Бунякова

    Вылечившаяся от COVID-19 женщина может передать своему ребенку антитела к коронавирусу вместе с грудным молоком. Но после завершения грудного вскармливания антитела разрушаются, предупредил замдиректора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
    Медики выяснили, что переболевшая СОVID-19 мать может передать ребенку антитела

    «Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются», — процитировал Горелова ТАСС.

    Замдиректора по научной работе отметил, что у всех переболевших COVID-19 разная концентрация антител в организме. Это зависит от формы течения болезни. Например, при бессимптомном носительстве образуется небольшое количество антител. В этом случае неизвестно, подхватит ли человек вирус повторно или нет.

    «Грудное молоко защищает от большинства инфекций, но многое определяет концентрация антител в нем. Защитный эффект описан только на период кормления грудью, как только прекращается кормление, к сожалению, ребенок становится абсолютно беззащитен к коронавирусной инфекции», — пояснил Горелов.

    Он добавил, что во время разгула инфекций врачи рекомендуют женщинам как можно дольше кормить детей грудным молоком.

    Новости SMI.FM