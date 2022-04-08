Медики указали на признаки образования тромба

Врачи перечислили признаки, которые указывает на образование тромба у человека. Сгустки крови чаще всего образуются в берде или голени, передает «Вечерняя Москва».

«Тромб может попасть в легкие или мозг, вызывая инсульт», — цитирует специалистов «Свободная пресса».

Среди наиболее распространенных признаков тромбоза выделяются следующие: повышение температуры, покраснение кожи (эритема), боль, отек конечности. Отмечается, что зачастую симптомы локализуются на икрах. Вероятно, что они могут затронуть всю ногу. При этом тромбы реже образуются в легком или руке.