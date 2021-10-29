Медики Сургута рассказали о новом осложнении после пневмонии

Бронхиальные свищи обнаружили у пациентов, перенесших вирусную пневмонию, врачи Центра торакальной хирургии Сургутской травматологической больницы. Такое осложнение приводит к серьезным проблемам с дыханием и заполнению плевральной полости мокротой. Об этом говорится в сообщении медицинского учреждения в Instagram.

Ситуацию осложняют воспаление и нагноения органов дыхания. При этом ослабленный иммунитет неспособен бороться и не реагирует на антибиотики, которые прописывают врачи.

«Задействуем все возможности для лечения таких пациентов. Чередуем и совмещаем разные методики, консультируемся с Санкт-Петербургским НИИ пульмонологии», — рассказал руководитель окружного Центра торакальной хирургии Владимир Корженевский.

Скапливающуюся в плевре мокроту у пациентов выводят через дренажи и делают промывание. Этот способ лечения оказался успешным. Несколько человек уже выписали из больницы. В сложных случаях, в которых такие способы не подходят, хирурги проводят торакопластику.

«Пациентке не подходят дренаж и многократное промывание — раствор попадает в бронхи, она задыхается. Планируем торакоскопическую операцию. Область для хирургических вмешательств довольно сложная даже при хорошо знакомых нам состояниях. В этом случае риски сопряжены еще и с абсолютно иссякшим иммунитетом. Однако другие варианты эффекта не дают», — рассказала хирург Татьяна Мкртычева.

Сейчас медики разрабатывают новые эффективные способы лечения нового осложнения, чтобы поделиться успешной практикой с коллегами из других регионов.