Медики создали первый в мире мужской контрацептив

По информации издания, созданная противозачаточная инъекция вводится в половые органы. Ее контрацептивный эффект длится почти 13 лет. Предполагается, что она станет щадящей заменой привычной вазэктомии.

При процедуре противозачаточной инъекции в мужской организм вводится полимер, способный эффективно заблокировать сперматозоиды, чтобы они не покидали семенники. Это защитит от нежелательной беременности и уменьшит риск заражения заболеванием, передающимся половым путем.

По словам доктор Р. С. Шарма, который отвечающий за проект, готовый продукт лишь ожидает одобрения от правительства. В его испытаниях приняли участие 303 добровольца. Согласно результатам, вероятность защиты составляет 97,3%. Побочные эффекты не наблюдаются.

«Продукт можно смело назвать первым в мире мужским контрацептивом», — заявил Р. С. Шарма.