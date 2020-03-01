Медики составили идеальный рецепт для позднего ужина
Для позднего ужина подойдут легкие закуски. При этом медики рекомендуют устраивать ночной пир только в том случае, если чувство голода настолько сильное, что отгоняет сон. Рецепты опубликовал сайт Health.news.
Для позднего ужина отлично подойдут салаты с лососем и овощами, или с авокадо и яйцом. Можно также перекусить банановым пюре с тыквенными семечками, сладким картофелем — если нет диабета, конечно — и хумусом с сырыми овощами. Рекомендованы также вишневый торт и киви.
Например, салат с лососем и овощами не только вкусный, но и полезный. Если верить исследованию, опубликованному в Журнале клинической медицины сна, то потребление рыбы отлично способствует засыпанию. Жирная рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и витамина D, например, лосось, оказывает положительное влияние на сон в целом. Витамин D и так считают «витамином сна», поэтому его недостаток можно компенсировать вот таким салатиком, добавив в него свежих овощей и разнообразной зелени.
Тем же, кто страдает диабетом, врачи рекомендуют перекусывать перед сном свежей морковью, помидорами черри, кусочками свежего огурца. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой. Можно перекусить орехами. В частности, миндаль, арахис и грецкие орехи богаты витаминами, минералами и полезными жирами.Диетологи считают, что миндаль в рационе диабетиков в течение 12 недель улучшал уровень сахара в крови и снижал риск сердечных заболеваний.
Подойдет для позднего перекуса также сваренное вкрутую яйцо, яблоко, греческий йогурт без сахара. Однако ученые предупреждают: поздние перекус не должны становиться привычкой. Есть перед сном нужно только тогда, когда иначе никак не получается уснуть.