Медики составили идеальный рецепт для позднего ужина

Рекомендация «не есть после шести вечера» — не догма. Так считают врачи, которые предложили несколько рецептов для позднего перекуса, если уж очень хочется есть. Главное, чтобы перекус не превысил 200 калорий.

Для позднего ужина подойдут легкие закуски. При этом медики рекомендуют устраивать ночной пир только в том случае, если чувство голода настолько сильное, что отгоняет сон. Рецепты опубликовал сайт Health.news.

Для позднего ужина отлично подойдут салаты с лососем и овощами, или с авокадо и яйцом. Можно также перекусить банановым пюре с тыквенными семечками, сладким картофелем — если нет диабета, конечно — и хумусом с сырыми овощами. Рекомендованы также вишневый торт и киви.

Например, салат с лососем и овощами не только вкусный, но и полезный. Если верить исследованию, опубликованному в Журнале клинической медицины сна, то потребление рыбы отлично способствует засыпанию. Жирная рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и витамина D, например, лосось, оказывает положительное влияние на сон в целом. Витамин D и так считают «витамином сна», поэтому его недостаток можно компенсировать вот таким салатиком, добавив в него свежих овощей и разнообразной зелени.

Тем же, кто страдает диабетом, врачи рекомендуют перекусывать перед сном свежей морковью, помидорами черри, кусочками свежего огурца. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой. Можно перекусить орехами. В частности, миндаль, арахис и грецкие орехи богаты витаминами, минералами и полезными жирами.Диетологи считают, что миндаль в рационе диабетиков в течение 12 недель улучшал уровень сахара в крови и снижал риск сердечных заболеваний.

Подойдет для позднего перекуса также сваренное вкрутую яйцо, яблоко, греческий йогурт без сахара. Однако ученые предупреждают: поздние перекус не должны становиться привычкой. Есть перед сном нужно только тогда, когда иначе никак не получается уснуть.