Медики смогут сдать анализы в «Гемотесте» со скидкой в преддверии профессионального праздника

«Гемотест» запускает акцию в преддверии Дня медработника. В статье расскажем, какие исследования можно сделать со скидкой.

Доктора, медсестры, фельдшеры и санитары — все они на страже нашего здоровья. Накануне Дня медицинского работника лаборатория «Гемотест» запускает комплексное обследование для коллег. Теперь проверить наличие антител к COVID-19, оценить риски сердечно-сосудистых заболеваний и узнать уровень витамина D медики смогут по акции.

В рамках акции сдать все анализы можно за 990 рублей. Для этого необходимо назвать промокод MEDICAL в отделении. Главное — не забыть документ, подтверждающий статус медицинского работника.

«Необходимо предоставить диплом или сертификат соответствия, либо визитную карточку, либо студенческий билет профильного учреждения. Для того, чтобы пройти данную процедуру, необходимо не есть 6-8 часов, за сутки не употреблять жирную пищу и алкоголь», — отметила Анна Федорова, медицинский сотрудник лаборатории «Гемотест».

В «Гемотесте» уверены — даже у самых занятых коллег найдется время, чтобы позаботиться о своем здоровье. Предварительная запись не требуется, а сама процедура займет не более десяти минут. Узнать результат можно уже на следующий день. Акция действует с 17 по 22 июня.