Медики: риск развития шизофрении снижают собаки в доме

По данным издания, исследование провели специалисты медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса. Они обратили внимание на то, что люди, которые общались с собаками до 13 лет, реже заболевали шизофренией. По мнению ученых, это может быть связано со специфическими бактериями, которые содержатся в биноме четвероногих питомцев. Уточняется, что в эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет. Часть их них страдала от биполярного расстройства, а у некоторых была диагностирована шизофрения.