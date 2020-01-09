Медики: риск развития шизофрении снижают собаки в доме
Американские ученые пришли к выводу, что наличие собаки в доме помогает ребенку вырасти психически устойчивым. Домашние питомцы способны спасти детей от шизофрении, передает «Царьград».
По данным издания, исследование провели специалисты медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса. Они обратили внимание на то, что люди, которые общались с собаками до 13 лет, реже заболевали шизофренией. По мнению ученых, это может быть связано со специфическими бактериями, которые содержатся в биноме четвероногих питомцев. Уточняется, что в эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте от 18 до 65 лет. Часть их них страдала от биполярного расстройства, а у некоторых была диагностирована шизофрения.