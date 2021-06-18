Медики развенчали 5 мифов о раке

Бытует мнение, что онкологическим заболеванием нельзя заразиться, но это не совсем так. Развенчаны этот и еще четыре мифа об онкологии, написал Men’s Health.

Онкологические заболевания не передаются от человека к человеку, но распространяются вирусы, способные их спровоцировать. Например, некоторые виды вируса папилломы человека, из-за которых в последнее десятилетие сильно изменилась ситуация с раком горла и ротовой полости.

Еще один миф причисляет к причинам рака сотовые телефоны и заменители сахара. Онколог Джек Жакоб заявил, что нет доказательств этого. Такие домыслы появились в 1970-х годах, во времена изучения влияния сахарозаменителей на животных.

Другой миф звучит так: темнокожие люди имеют иммунитет к раку эпидермиса. Однако цвет кожи никак не связан с большими или меньшими шансами развития меланомы. У людей со смуглой или темной кожей не всегда удается вовремя выявить симптомы болезни, поэтому врачи часто приступают с лечению уже достаточно поздно.

Очередной миф говорит, что нет связи между ожирением и онкологическими заболеваниями. Американские ученые выяснили, что у людей с лишним весом чаще развивается рак почек, колоректальный рак, рак щитовидной или поджелудочной железы.

Кроме того, важно знать, что активатор загара не способен минимизировать риски развития рака. Его SPF равняется трем. А этого слишком мало для уверенности, что ультрафиолетовые лучи на навредят, отметил «Царьград». Человеку достаточно один раз обгореть на солнце и попасть в группу риска по раку кожи.