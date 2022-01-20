Медики рассказали, в каком случае при «омикрон»-штамме следует вызывать скорую

Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко объяснила, что если у зараженного «омикрон»-штаммом температура тела держится выше 39 градусов на протяжении нескольких дней, необходимо вызывать скорую помощь. Об этом написали Ura.ru.

«Для кого-то „Омикрон“ обернется в виде бессимптомного носительства, для кого-то появления легкого ОРВИ, для кого-то в развитие пневмонии. „Красными флагами“, когда нужно обращаться к врачу, является высокая температура, больше 39, которая держится больше трех дней, одышка, снижение сатурации, затуманенность сознания», — подчеркнула она.

По словам врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, показаниями для вызова скорой помощи являются не только высокая температура и одышка, но и реакции со стороны головного мозга, то есть галлюцинации. Кроме того, больному необходимо обратить внимание на внезапное появление сыпи, которое может быть симптомом любого инфекционного заболевания, не только коронавируса.