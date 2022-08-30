Медики рассказали про особенности лечения ковида у сердечников

Врач-психиатр, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Александр Шмуклер заявил, что чаще всего во время постковидного периода у пациентов наблюдаются психические нарушения и расстройства поведения. Об этом написал сайт kp.ru.

«Совершенно очевидно, что SARS-CoV-2 поражает нервную систему. В числе возможных осложнений ковида — энцефалит (воспаление вещества головного мозга. — ред.) и менингит (воспаление оболочек мозга). В постковидном периоде одно из ведущих мест занимают психические нарушения и расстройства поведения. Чаще всего это депрессивная и тревожная симптоматика», — сообщил медик.

По словам врачей-кардиологов, после ковида у пациентов зачастую наблюдаются воспаления внутренней выстилки кровеносных сосудов и дестабилизация холестериновых бляшек.

«Такая бляшка надрывается, закрывается тромбом — и мы получаем сердечно-сосудистые осложнения, в том числе фатальные», — отмечают медики.

Во время лечения коронавируса пациентам-сердечникам ни в коем случае нельзя отменять ранее назначенные кардиологические препараты, такие как статины, сартаны, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ.

Некоторые эксперты считают, что в ряде случаев нужно рассматривать вопрос о добавлении таких лекарств к основной антиковидной терапии.