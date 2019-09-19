Медики рассказали об опасности зубных имплантатов

Китайский мальчик больше года мучился от зубной боли и оказался у онколога Подробнее

Периимплантит — инфекционное заболевание, которое поражает мягкие ткани ротовой полости и разрушает костную ткань. Он возникает из-за того, что на поверхности стерильных зубных имплантатов возникают посторонние вещества.

Победить заболевание можно с помощью лазерной терапии. Исследователи успешно протестировали эффективность этого способа. Они проанализировали три вида поверхностей имплантатов. Первые извлекли у больных периимплантитом. Во второй группе оказались имплантаты, обработанные лазером. Третьим видом стал новый стерильный образец.

На последнем и нашли следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов. Они и могли быть причиной заболевания.

«Поверхность же необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной — в огромных количествах зафиксирован углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера», — сказано в работе.