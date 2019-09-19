  • Медики рассказали об опасности зубных имплантатов

    19 сентября 2019, 08:43

    Наза Салех Захи

    Зубные имплантаты оказались опасными. У некоторых людей из-за них возникает заболевание под названием периимплантит. Это выяснили ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера. Результаты исследования опубликованы в журнале «Стоматология».

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    Периимплантит — инфекционное заболевание, которое поражает мягкие ткани ротовой полости и разрушает костную ткань. Он возникает из-за того, что на поверхности стерильных зубных имплантатов возникают посторонние вещества.

    Победить заболевание можно с помощью лазерной терапии. Исследователи успешно протестировали эффективность этого способа. Они проанализировали три вида поверхностей имплантатов. Первые извлекли у больных периимплантитом. Во второй группе оказались имплантаты, обработанные лазером. Третьим видом стал новый стерильный образец.

    На последнем и нашли следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов. Они и могли быть причиной заболевания.

    «Поверхность же необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной — в огромных количествах зафиксирован углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера», — сказано в работе.