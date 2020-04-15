Медики рассказали об опасном спутнике коронавируса

Специалисты обратили внимание на то, что иммунитет человека, который страдает от ожирения, не способен противостоять коронавирусу. Они убеждены, что в таком случае последствия могут быть хуже, чем при онкологии.

Ученые выяснили, как протекала болезнь у восьми тысяч пациентов. Более 45% госпитализированных оказались людьми старше 65 лет. Часто в больницу доставляли людей с ожирением.

По словам исследователей, молодых с лишним весом приходится госпитализировать в два раза больше. Врачи заметили, что иммунитет таких пациентов направляет силы на борьбу лишней жировой прослойкой, а поэтому упускает вирус.

Эксперты предположили, что это может быть одной из причин широкого распространения коронавируса в США. Большая часть граждан страны страдает от лишнего веса.