    15 апреля 2020, 11:43

    Медики рассказали об опасном спутнике коронавируса

    Ольга Ситникова

    Исследователи Медицинской школы имени Гроссмана при университете Нью-Йорка обнаружили опасный «спутник» коронавируса. По мнению экспертов, он значительно повышает риски при заражении. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал MedRxiv.

    Специалисты обратили внимание на то, что иммунитет человека, который страдает от ожирения, не способен противостоять коронавирусу. Они убеждены, что в таком случае последствия могут быть хуже, чем при онкологии.

    Ученые выяснили, как протекала болезнь у восьми тысяч пациентов. Более 45% госпитализированных оказались людьми старше 65 лет. Часто в больницу доставляли людей с ожирением.

    По словам исследователей, молодых с лишним весом приходится госпитализировать в два раза больше. Врачи заметили, что иммунитет таких пациентов направляет силы на борьбу лишней жировой прослойкой, а поэтому упускает вирус.

    Эксперты предположили, что это может быть одной из причин широкого распространения коронавируса в США. Большая часть граждан страны страдает от лишнего веса.