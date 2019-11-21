Медики рассказали, кому стоит опасаться цистита и как его лечить

Застойные процессы и нарушение кровотока внизу живота способствуют развитию воспаления. На него укажут такие симптомы, как тянущие боли и частое (до 40 раз в сутки) болезненное мочеиспускание.

В связи с анатомическими особенностями женщины болеют циститом чаще.

Врачи подчеркнули, что при острой форме цистита нельзя заниматься самолечением. В таком случае необходимо обратиться к врачу и точно следовать его рекомендациям, чтобы болезнь не перешла в хроническую фазу.

В случае, если вы заболели циститом, врачи рекомендую обильное теплое питье. Однако чай, кофе и алкоголь на время придется исключить. Также отказаться придется от острых приправ, солений и копченостей.

Облегчения симптомов можно добиться с помощью отваров мяты, тысячелистника, петрушки, полевого хвоща или мать-и-мачехи. Можно купить в аптеке специализированный урологический сбор, который состоит из трав с противовоспалительным и мочегонным эффектом. Однако все перечисленные меры лишь дополняют лечение, назначенное врачом, а не заменяют его.