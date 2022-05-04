Медики рассказали, как вести себя при укусе клеща

Весной и летом велик риск нарваться на клещей. Главная опасность от укуса такого насекомого — вероятность подцепить энцефалит, переносчиками которого они являются. Чего не стоит делать, если вас укусел клещ, рассказало utro.ru со ссылкой на Primepress.

В первую очередь лучше предотвратить негативные последствия от укуса этого насекомого и прививку от клещевого энцефалита Возвращаясь с улицы, не забывайте внимательно осматривать тело.

Если же насекомое все-таки смогло вас укусить, удалить его можно с помощью пинцета или петли из нитки. Однако самой лучше мерой станет поход к квалификацированному врачу. Специалист сможет качественно избавиться от насекомого.

Главная ошибка при самостоятельном удалении клеща — попытка расковырять дырку. Делать это категорически запрещено, так как есть риск оставить часть тельца внутри ранки. При этом удалить часть клеща намного сложнее, чем избавиться от целого насекомого.