Медики рассказали, как проходит бесплатная реабилитация после ковида в Тюменской области

Большая часть переболевших ковидом нуждаются в реабилитации. Медики рассказали «ФедералПресс», как устроена бесплатная реабилитация для переболевших в Тюменской области.

Система реабилитации в регионе разделена на три этапа.

«Первый этап проводится в рамках основного заболевания, решение о проведении последующих этапов принимается врачебной комиссией в зависимости от реабилитационного потенциала и степени функциональных нарушений», — рассказала пресс-секретарь тюменского департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Он проводится на базе учреждений, где развернуты коронавирусные госпитали. Второй этап организован на базе центра «Градостроитель» структурное подразделение «Жемчужина», Лечебно-реабилитационного центра «Надежда» и Ялуторовского санатория-профилактория «Светлый». Третий этап проводится амбулаторно и в дневном стационаре.