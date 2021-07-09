Медики рассказали, как определить проблемы с печенью по рукам

Развитие жирового гепатоза печени, опасного заболевания, разрушающего жизненно важный орган, можно определить по рукам. Об этом рассказало британское издание Express.

Главная опасность жирового гепатоза печени в том, что он протекает почти бессимптомно: часто его диагностируют уже на поздних стадиях, написала «Свободная пресса». Однако есть сигналы, по которым можно заподозрить его наличие раньше.

Во-первых, сигнализировать о проблемах с печенью может цвет кожи на ладонях. Если она начинает краснеть и покрываться пятнами — это повод пройти медосмотр. Дрожь в руках тоже может быть симптомом проблем. Кроме того, у больных жировым гепатозом печени могут белеть ногти на руках. И наконец, может проявиться так называемый симптом барабанных палочек — когда фаланги пальцев утолщаются, а ногтевые пластины деформируются.

Заметив у себя такие симптомы, лучше обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы в случае наличия заболевания вылечить его на ранней стадии.