Медики рассказали, как лечат СОVID-19 у людей с аутоиммунными заболеваниями

Власов отметил, что люди с такими недугами переносят болезнь так же, как и в среднем любой россиянин. Специалист подчеркнул, что никто не рекомендует игнорировать прием препаратов от COVID-19, которые могут изменить течение рассеянного склероза.

«Если, конечно, у человека возникают декомпенсация и легочные нарушения с поражением тканей, понятно, что все силы бросаются на угрожающее состояние, при этом могут отменяться иммуномодулирующие средства, происходит лечение основного заболевания», — подчеркнул специалист.

Каратеев уточнил, что ревматоидный артрит и коронавирус не имеют никакой связи. Эксперт пояснил, что есть европейские рекомендации, в которых говорится о продолжении лечения в обычном режиме.

«Я знаю таких пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией, и, слава богу, они нормально переболели», — добавил он.

Ранее руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в России Алексей Боровков заявил, что пик пандемии коронавируса в Москве еще не наступил. Он ожидается 14 декабря, когда число инфицированных в российской столице составит около 192 тысяч человек.