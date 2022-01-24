Медики рассказали, что при ангине снять воспаление можно с помощью мороженого

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал в случае отсутствия лекарственных средств снимать воспаление при ангине мороженым. Однако к такому способу можно прибегать в исключительном случае, написал Ura.ru.

«Если мы говорим про ангину, острый фарингит, при условии, что под рукой нет лекарств и нет аптеки, нет возможности пойти к доктору, тогда мороженое может стать альтернативой [обычному лечению]. И то это будет фифти-фифти. То есть, кому-то это поможет и спазм не даст развиться воспалению, быстро его погасит в самом начале. Но если воспаление уже идет, то, конечно, ангина лечится антибактериальными препаратами», — сообщил врач.

По словам терапевта Ларисы Алексеевой, холод способен снизить воспаление и убрать отек. Однако к гнойной ангине такой метод применять бесполезно, ее можно вылечить только с помощью антибиотиков.

Медики отметили, что мороженое также может применяться в качестве заживляющего средства после операции по удалению аденоидов у детей. Чтобы остановилось кровотечение в носоглотке, ребенку дают две порции ледяного мороженого прямо из морозилки.