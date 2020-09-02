Медики раскрыли последствия нехватки витамина B12

Человеческий организм по-разному сигнализирует о нехватке тех или иных веществ. Если речь идет о недостатке витамина B12, то человек может испытывать трудности при глотании.

Британские медики из Национальной службы здравоохранения назвали этот симптом необычным, уточнило издание «МедикФорум».

При дисфагии возможны болевые ощущения во время еды или питья. Некоторые продукты человек проглотить попросту не сумеет. Из-за подобных нарушений повышается риск развития инфекций грудной клетки и потери веса.

Причиной нехватки витамина B12 среди прочего может оказаться несбалансированное питание. Медики советуют включать в рацион продукты животного происхождения — в них витамин содержится естественным образом.

Дефицит B12 вероятен и из-за злокачественной анемии. Она приостанавливает выработку белка, необходимого для усвоения витамина в кишечнике.

Благодаря B12, или кобаламину, поддерживается выработка цепей ДНК. Он защищает клетки головного мозга от воспаления и улучшает сердечную деятельность, положительно сказывается на здоровье кишечника и помогает снизить риск деменции. Ученые также заявили, что витамин способен остановить размножение коронавируса.