Медики признали работу в офисе вредной для здоровья

Работающие в офисах люди стали чаще болеть. Об этом сообщили специалисты НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова. Также они рассказали, как именно и из-за чего ухудшается здоровье трудящихся россиян.

Эксперты считают, что во многих офисах неблагоприятная для здоровья работников атмосфера.

«Главная причина сложившейся ситуации — ухудшение качества воздуха в офисных помещениях, вызванное в основном неправильно организованной вентиляцией и недостаточным воздухообменом, напряженной работой с компьютером, скученностью персонала в помещениях», — заметили ученые. Их процитировал RT.

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Следствием таких условий становятся тревожность и неврозы. Они развиваются из-за частых стрессов. В частности, люди нервничают из-за высоких требований на работе, отсутствия поддержки в коллективе и недостаточно высокой зарплаты. Также некоторые боятся потерять работу.

Психологические проблемы в итоге могут привести к развитию болезней сердечно-сосудистой и нервной системы. Кроме того, из-за проблем на работе может быть нарушена репродуктивная функция.

Терапевт Людмила Лапа отметила, что при «сидячем» образе жизни нужно делать зарядку. По ее словам, каждый час надо разминаться, ходить или прыгать.

«Нужно заниматься физическими упражнениями, нагружать мышцы, чтобы не было гиподинамии. Эти маленькие пожелания помогут поддержать хороший образ жизни», — заметила доктор.

Также она добавила, что рекомендуется пить воду или чай. Они снизят нагрузку на почки и восстановят сосуды.