Медики предупредил о риске ампутации после перенесенного COVID-19

Переболевшие COVID-19 часто страдают тромбозом, на этом фоне у них может развиться критическое ухудшение кровоснабжения, которое способно привести к ампутации. Об этом предупредил РИА «Новости» доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.

«Сам по себе ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», — рассказал Чупин.

Он подчеркнул, что чаще всего страдают артерии верхних и нижних конечностей. Также на фоне тромбоза может развиваться ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения. В результате дело может дойти до ампутации. По словам Чупина, во время пандемии таких случаев было немало.

Медик добавил, что тромбоз может возникнуть не только на пике болезни, но и через несколько месяцев после перенесенного коронавируса. Риск остается довольно долго, и чем тяжелее болел человек, тем дольше сохранятся воспалительные и фиброзные изменения в легких, которые увеличивают вероятность тромботических осложнений.

В группу риска попадают люди, страдающие атеросклерозом, особенно если ранее им делали операцию на сосудах. Пациентам, легко перенесшим заболевания и имеющим хорошие анализы крови, рекомендуют продолжать контролировать ситуацию.

«Бывает, что пациенты благополучно переносят пик самого заболевания, но позже, если остаются без прикрытия антикоагулянтной или дезагрегантной терапии, сталкиваются с тромбозом», — резюмировал Чупин.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовали воздержаться от походов в бани и сауны в течение месяца после коронавируса. В таких местах у недавних больных могут возникнуть гипертонические кризы, сосудистые нарушения, обострения варикозной болезни, а также тромбозы.