Медики предсказали появление новых штаммов коронавируса

Коронавирус продолжает мутировать. В медицинском сообществе уверены: индийский штамм — далеко не последний. Об этом для Life рассказали научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков и глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Коронавирус долгое время не угрожал людям ничем, кроме небольшой простуды. Все изменил бета-штамм, с которого как раз и началась пандемия: это произошло, когда вирус «перепрыгнул» с летучих мышей на человека.

«Произошел первый шаг, „шип“ коронавируса приобрел способность связываться с человеческим АСЕ-2-рецептором. Но слабенько. Он, в принципе, может заразить, но не оптимальным образом. Далее идёт притирание к этому рецептору, накопление мутаций в зоне RBD — в зоне связывания с этим рецептором — и такой вирус начинает ещё сильнее, быстрее проникать в клетку. Одновременно идёт притирание вообще к синтетическому аппарату организма человека», — объяснил Чумаков.

Таким образом вирус продолжает мутировать и адаптироваться. Идет игра на опережение: врачи только научились справляться с бета-штаммом, как появился более опасный, более быстрый дельта-штамм — индийский. Врачи уверены, что на этом дело не закончится, вирус продолжит развиваться и дальше.

«Потом коронавирус достигнет какого-то пика. Когда — трудно предсказать. Может быть, через два или три года. Возникнут такие монстры, которые будут постепенно, понемногу утрачивать свою вирулентность», — сказал Чумаков.

Александр Гинцбург отметил, что отслеживание и изучение новых штаммов является такой же важной частью борьбы с вирусом, как и вакцинация.

«Тут как на поле боя: ты, конечно, обладаешь хорошими танками, вооружениями, но, если ты не знаешь, кто против тебя, кто полководец и какие войска где находятся, ты не знаешь 50, а может быть, и 80% информации, которая тебе нужна для победы», — сказал академик.

Медики отметили, что самым эффективным способом тормозить развитие вируса по-прежнему остается массовая вакцинация всех слоев населения.