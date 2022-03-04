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    04 марта 2022, 12:21

    Медики посоветовали отказаться от трех привычек при бессоннице

    Inc-news.ru: часто провоцирует бессонницу желание поспать в дневное время суток

    Оксана Лавнюженко

    Частая бессонница говорит о том, что необходимо пройти обследование на предмет развития той или иной болезни. Однако перед тем, как идти к специалисту, медики советуют проверить причину ее появления самому. Какие способы существуют, написал сайт inc-news.ru.

    Медики посоветовали отказаться от трех привычек при бессоннице

    По словам специалистов, если человек слишком много выпивает за день кофе или даже чая, то необходимо пересмотреть свои привычки по этому поводу. Наличие в этих напитках кофеина часто мешает качественному и полноценному сну.

    Еще одной привычкой, которая провоцирует бессонницу, является желание поспать в дневное время суток. Медики считают, что сбитый с толку организм не позволяет вам уснуть ночью.

    Также тем, у кого проблемы со сном, не советуют принимать снотворные средства. От привыкания к лекарствам довольно сложно избавиться.

    Для того, чтобы восстановить свой сон, людям рекомендуют составить сбалансированный рацион питания, включить жизненную активность и физическую нагрузку.