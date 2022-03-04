Медики посоветовали отказаться от трех привычек при бессоннице

Частая бессонница говорит о том, что необходимо пройти обследование на предмет развития той или иной болезни. Однако перед тем, как идти к специалисту, медики советуют проверить причину ее появления самому. Какие способы существуют, написал сайт inc-news.ru.

По словам специалистов, если человек слишком много выпивает за день кофе или даже чая, то необходимо пересмотреть свои привычки по этому поводу. Наличие в этих напитках кофеина часто мешает качественному и полноценному сну.

Еще одной привычкой, которая провоцирует бессонницу, является желание поспать в дневное время суток. Медики считают, что сбитый с толку организм не позволяет вам уснуть ночью.

Также тем, у кого проблемы со сном, не советуют принимать снотворные средства. От привыкания к лекарствам довольно сложно избавиться.

Для того, чтобы восстановить свой сон, людям рекомендуют составить сбалансированный рацион питания, включить жизненную активность и физическую нагрузку.